Непривитым крымчанам старше 65 лет хотят запретить проезд в общественном транспорте

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В Крыму хотят ограничить проезд в общественном транспорте для граждан старше 65 лет. Такое предложение вынесла заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

- Предлагаю ввести с 1 июля меры по ограничению проезда в общественном транспорте для граждан старше 65 лет, - сказала министр труда и социальной защиты РК.

По ее словам, таким образом, пожилые люди будут защищены от заражения коронавирусом в общественном транспорте.

Также Елена Романовская уточнила, что сейчас можно отследить тех пожилых людей, которые сделали прививку. Их карты не будут заблокированы для льготного проезда в общественном транспорте.

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