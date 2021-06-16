Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 17:58

Непривитым крымчанам старше 65 лет хотят запретить проезд в общественном транспорте

Таким образом, пожилые люди будут защищены от заражения
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Крыму хотят ограничить проезд в общественном транспорте для граждан старше 65 лет. Такое предложение вынесла заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

- Предлагаю ввести с 1 июля меры по ограничению проезда в общественном транспорте для граждан старше 65 лет, - сказала министр труда и социальной защиты РК.

По ее словам, таким образом, пожилые люди будут защищены от заражения коронавирусом в общественном транспорте.

Также Елена Романовская уточнила, что сейчас можно отследить тех пожилых людей, которые сделали прививку. Их карты не будут заблокированы для льготного проезда в общественном транспорте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50