Специалисты «Крымэнерго» закончили реконструкцию электросетей в Каменском массиве Симферополя

«Крымэнерго» - крупнейшая энергетическая компания Крыма. Фото: ГУП РК «Крымэнерго».

В Симферополе специалисты «Крымэнерго» закончили модернизацию электросетевой инфраструктуры садовых товариществ Каменского массива, сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Компания приняла в хозяйственное ведение энергообъекты садовых товариществ Каменского массива в регионе в начале 2015 года.

- Данные электрические сети длительное время не обслуживались бывшими собственниками, их строительство выполнялось без подготовки проектной документации. Не были получены обязательные согласования администрации муниципального образования, не был оформлен допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств в органах государственного контроля и надзора Крыма, – говорится в сообщении.

Около 17 перегруженных силовых трансформаторов специалисты заменили в 2015 году, а также установили девять новых трансформаторных подстанций. Кроме того, построили три дополнительные разгрузочные подстанции и смонтировали новые воздушные линии электропередачи.

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