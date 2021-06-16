В Ялте введут собственные коронавирусные ограничения

В список запретов попадут ограничения на работу ресторанов, кафе, баров и других мест общественного питания Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Ялте из-за большого количества заболевших введут дополнительные карантинные ограничения, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, пока ситуация в курортном городе не очень утешительная, нужно предпринимать меры.

- За последние три недели в Ялте, увы, отмечается ежедневное увеличение числа заболевших. Вышли на самые высокие темпы прироста, начиная с 28 февраля 2021 года. В связи с этим вынуждены пойти на более жесткие ограничения. Кроме того, что соблюдаем принятые для всего Крыма ограничения (они тоже могут быть ужесточены), вводим свои, – написала Павленко на своей странице в социальной сети.

Так, в список запретов попадут ограничения на работу ресторанов, кафе, баров и других мест общественного питания, кроме торговли на вынос. Под запрет могут попасть и развлекательные мероприятия в клубах, караоке-барах и кальянных.

Напомним, по всему Крыму в Роспотребнадзоре предложили ужесточить коронавирусные ограничения.

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