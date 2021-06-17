Погодка в Крыму мало радует: На Ай-Петри 17 июня хмуро и холодно

Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Кап-кап поначалу вызывало в душах крымчан умиление, поскольку дождики позарез нужны пострадавшему от засухи полуострову. Но действо затянулось, чувства к осадкам теряют былую позитивность. Все хорошо в меру! На Южном берегу Крыма даже канатную дорогу на плато Ай-Петри на время сезона дождей закрыли.

Что же происходит на популярном туристическом объекте можно узнать из видео, которое появилось в соцсети.

- 17 июня. Ай-Петри. Погодка не очень радует: всего +10°, вдобавок сильный ветер с мелким дождем, - сообщает автор видео и фото.

На плато неуютно. Фото: Андрей Бачурин/VK

Действительность угрюмая и нерадостная. Погодка на любителя, для тех, кто любит экстрим – шквалистый мокрый ветер. Когда все это завершится, неизвестно.

Пессимисты, оставляя комментарии под постом и вовсе заявляют: «Лета не будет!»

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