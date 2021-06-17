Коронавирус в Крыму: Плюс 151 заболевший

За сутки на территории Крыма обследовались 3571 человек Фото: Александра Тимощенко

На сегодняшний день коронавирус выявили у 151 человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 110 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - отметил Аксенов.

За сутки на территории Крыма обследовались 3571 человек, количество выздоровевших за сутки составило 87. За весь период от коронавируса излечились 41,9 тыс человек.

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