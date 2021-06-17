Для борьбы с коронавирусом в Крыму развернули 2088 дополнительных коек

За неделю дополнительно развернули 50 коек в городской симферопольской больнице Фото: Александра Тимощенко

По всему Крыму решили развернуть еще 2088 дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом и пневмонией, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

- За неделю дополнительно развернули 50 коек в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7, - заявил министр.

Напомним, за последние сутки на полуострове выявили еще 151 случай коронавируса. Из-за неутешительной обстановки с заболеваемостью и прироста заболевших крымские власти решили ввести дополнительные ограничительные мероприятия.

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