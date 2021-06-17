Аксенов пригласил в Крым лидеров стран-членов Совбеза ООН

Глава республик также считает, что на сегодняшний день Крым мог бы стать «точкой сборки» нового миропорядка. Фото: Сергей Аксенов / ВК

Мирный разговор между Россией и США может способствовать уменьшению напряженности в регионе Черного моря. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедшую встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

По его словам, надеяться на быстрые изменения в позиции США насчет Крыма точно не нужно, но он не исключает, что в будущем это вполне вероятно.

Глава республик также считает, что на сегодняшний день Крым мог бы стать «точкой сборки» нового миропорядка. Байден мог бы воспользоваться опытом предыдущих своих коллег, которые в далеком 1945 побывали на Ялтинской конференции 1945 года.

- Встреча президентов России и США - важнейшее событие мирового масштаба, от которого во многом зависит решение ключевых вопросов глобальной повестки. Наш президент оценил встречу как конструктивную. Важным позитивным сигналом в этом плане является решение о возращении к работе послов двух стран, - отметил Аксенов.

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