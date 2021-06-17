Трассу «Таврида» в районе Керчи опять затопило - видео

Из-за подтопления дороги ночью трассу даже пришлось закрыть. Фото: Скриншот с видео

После сильных ливней трасса «Таврида» опять превратилась в огромную реку, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Из-за подтопления дороги ночью трассу даже пришлось закрыть.

- 17 июня в 01:50 на участке трассы «Таврида» по направлению в город Керчь движение закрыто. Причина: затор из-за подтопления, вызванного обильными осадками. В 03:55 движение возобновлено. Продолжительность ограничений составила: 2 часа, - отметили в пресс-службе.

Напомним, около двух недель этот де участок трассы пострадал от сильных дождей. Тогда движение на участке остановили, но вся вода ушла в поселок Приозерное. Вода сошла с дорог и полей, а ливневые канализации не справились с потоком

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