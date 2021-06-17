Партия «Новые люди» открыла 17 региональных представительств в Крыму и Севастополе

«Новые люди» включились в предвыборную гонку и готовы представить интересы крымчан в региональном парламенте и местных советах.

В Крыму состоялось официальное открытие сети из 17 региональных представительств партии «Новые люди» - офисы начали работать с 13 июня. Политическая сила представлена в крупнейших населенных пунктах полуострова, а в больших городах – в каждом районе.

«Новые люди» хотят быть ближе к жителям, вести прямой диалог, узнавать обо всех проблемах отдельных населенных пунктах, чтобы эффективно их решать.

- У нас принципиально иной подход к политике. Наши региональные представительства - это не офисы, где с 9 до 18 работают сотрудники и на людей смотрят как на непрошеных гостей. Это общественные пространства, куда может прийти каждый, чтобы провести время с пользой для себя и для других, - рассказала руководитель Крымского регионального отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко.

Меньше чем за год партии удалось привлечь в свои ряды более тысячи сторонников. «Новые люди» включились в предвыборную гонку и готовы представить интересы крымчан в региональном парламенте и местных советах.

– «Новые люди» хотят, чтобы Крым был не только красивой витриной для туристов, но и комфортным, безопасным, современным местом для жизни. В своей программе партия уделяет особое внимание повышению уровня образования и созданию новых рабочих мест для выпускников, – сообщила Анна Трофименко.