В Симферополе самолет выкатился за пределы взлетной полосы

ВВП временно заблокирована. Фото: 112
В аэропорту Симферополя произошло ЧП: самолет выкатился за пределы взлетной полосы. На борту воздушного судна находилось 284 человека, в том числе экипаж. Повреждений и пострадавших нет.
Как сообщают в пресс-службе главного аэропорта Крыма, самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе, полоса заблокирована.
Самолет выкатился за пределы полосы. Фото: 112
В связи с внештатной ситуацией, на прилет в Симферополь задерживается 11 рейсов. Из них три уже летят на запасной аэродром в Анапу.
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