Плывущие за Аксеновым в затопленной Керчи - люди не сотрудники МЧС

Фото: Кадр видео

Плывущие за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в затопленной Керчи люди не работают в МЧС России.

- На распространенном видео из Керчи сотрудников МЧС России нет. Люди, плывущие за лодкой, на являются сотрудниками МЧС, - сообщил ТАСС представитель министерства.

Аксенов сегодня утром лично отправился в Керчь, где ночью выпала двухмесячная норма осадков. Из-за этого часть города была затоплена.

На видео, размещенном местным телеканалом видно, как глава Крыма на моторной лодке осматривает последствия стихии. При этом в кадр попали трое неизвестных, которые вплавь следовали за лодкой.

Позже Сергей Аксенов сообщил журналистам, кто же действительно сопровождал его лодку.

- Это сейчас способ передвижения по городу Керчь. К сожалению, такая ситуация сложилась в районе больницы, в ряде подтопленных зданий и сооружений. Спасатели сопровождали все лодки, специально находятся в гидрокостюмах, - уточнил глава РК. - Предлагаю всем паразитирование снять, сотрудникам МЧС слова благодарности. Они говорят, что плавают сегодня целое утро. Если кто-то хотел, чтобы я ждал час-полтора гидрокостюм своего размера, хорошо. В следующий раз буду возить с собой.

Позже советник главы РК Олег Крючков уточнил в комментарии журналистам, что в гидрокостюмах плыли республиканские спасатели, а не сотрудники МЧС России.

Напомним, в Крымском гидрометцентре сообщали, что за ночь в Керчи выпала двойная месячная норма осадков. Последствия непогоды устраняют спасатели. По городу они передвигаются вплавь и на лодках. В восточных регионах Крыма введен режим ЧС после прошедшего ночью ливня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50