Потоп в Керчи ликвидируют за счет средств резервного фонда

В результате обильных осадков в Крыму подтоплены 5 муниципальных образований. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Власти Крыма выделили деньги из резервного фонда на устранение последствий подтопления на востоке РК, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, уровень ущерба, который понесли жители региона из-за ливня в ночь на 17 июня, достаточно серьезный. В связи с этим были созданы комиссии, а также приняты решения о создании комиссий по ликвидации ЧС регионального масштаба.

- Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме, – заявил глава Крыма.

Уже создано формирование, которое будет заниматься подсчетом ущерба. Когда вода, затопившая улицы, отступит, второе объединение начнет работать с пострадавшими. Еще одна комиссия будет определять причины подтопления и вносить предложения по их устранению.

Ранее сообщалось, что за ночь в Керчи выпала двухмесячная норма осадков. Горожанам приходилось чуть ли не вплавь добираться до работы.

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