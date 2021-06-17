Следователи начали проверку ЧП в аэропорту Симферополя

Пассажиры доставлены в терминал. Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в аэропорту Симферополя, где 17 июня пассажирский самолет выкатился во время руления за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщалось, Boeing, на борту которого было 284 человека, не пострадал. Пассажиров доставили в терминал. Сама ВПП находилась в нормативном состоянии.

Однако пока аэропорт не отправляет и не принимает воздушные суда, задерживается прибытие 11 самолетов.

- Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополь находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

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