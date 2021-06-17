Новая станция Керчь-Южная 18 июня утром примет первых пассажиров

Строительство объектов финансируется за счет средств федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». Фото: пресс-служба ЮППК.

Новая железнодорожная станция Керчь-Южная в пятницу, 18 июня, примет первых пассажиров, сообщили в пресс-службе федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога».

Сейчас идут подготовительные работы к запуску станции: проводят финальные мероприятия по приведению вокзала в надлежащее эстетическое состояние.

В этом месяце предприятие уже получило заключение о соответствии нового объекта всем требованиям технических регламентов. Также министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выдало разрешение на ввод станции в эксплуатацию.

Кроме того, остановка на новой станции включена в маршрут пригородных поездов Керчь – Анапа. Время на дорогу будет занимать не более 2 часов 5 минут. Цена билета – 461,28 рублей, стоимость проезда по маршруту Керчь – Керчь-Южная – 22,68 рубля, по отрезку Анапа – Керчь-Южная – 438,60 рублей. Два транспорта будет ходить в будние дни, три – по выходным, праздникам и пятницам.

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