Около 300 домов затопило во время ливня на востоке Крыма

Из-за стихийного бедствия в некоторых регионах Крыма нет света. Фото: "КП" Архив

Количество домов, которые затопил ливень в ночь на 17 июня на востоке Крыма, достигло почти трех сотен, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Затопленными оказались 292 придомовых территорий, из которых 289 – в трех населенных пунктах. В Керчи к 12.00 насчитали 248 подтопленных домовладений. В Ленинском районе, в селе Новоотрадное вода залила 23 домовладения, а в селе Приозерное – 18.

Ранее сообщалось, что в Керчи МЧС помогает каретам скорой помощи добираться до пациентов. Логистика в городе нарушена из-за аномального ливня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50