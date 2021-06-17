Чтобы построить новую ливневую канализацию в Симферополе, нужно 30 миллиардов рублей

Сегодня в крымской столице построено около 37 километров ливневой канализации. Фото: "КП" Архив

На строительство новой ливневой канализации в Симферополе потребуется 30 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Около 2 миллиардов уйдет на проектирование работ и еще 28 – на строительство и реконструкцию новых сетей для отвода осадков.

К настоящему моменту готово технико-экономическое обоснование по строительству новых ливневок, реконструкции старых и созданию локальных очистных сооружений. Также сформирована рабочая группа, которая будет изучать все варианты решения задач, а также выносить дальнейшее рассмотрение вопроса на республиканском уровне.

Власти Симферополя рассчитывают на включение работ по реконструкции и строительству ливневой канализации в профильные федеральные программы. Если за сутки в городе выпадет месячная норма осадков, то старые системы не справятся с отводом воды и некоторые районы окажутся затопленными.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50