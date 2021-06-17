Залповый ливень обрушится на Симферополь 17 июня

Старые системы водоотвода в Симферополе могут не справятся с большим количеством осадков. Фото: Анна КИРИЕНКО

В ближайшие несколько часов в Симферополе ожидается сильнейший ливень, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Дождь не будет таким сильным как в Керчи, но последствия могут стать не менее удручающими. Старая ливневая система канализации крымской столицы рассчитана на 8-10 миллиметров в сутки, тогда как ожидается еще как минимум до 30 миллиметров осадков (стоит учитывать, что почти столько же вылилось на город только за прошедшие сутки).

- Если обобщить, это семь ведер на каждый квадратный метр улиц, 130% месячной нормы. Я думаю, что ливневки справляться не будут. В такой ситуации и жителям Крыма, и отдыхающим нужно быть очень осторожными, – сообщил специалист.

Он также отметил, что до вечера центральным районам Крыма нужно находиться «в состоянии повышенной боевой готовности». Дождливая погода начнет отступать ближе к ночи.

Ранее сообщалось, что на востоке Крыма объявлен режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов. В Керчи продолжается эвакуация людей.

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