Синоптик: До конца дня в Симферополе ожидаются сильные дожди

На востоке полуострова из-за затопления населенных пунктов объявлен режим ЧС Фото: Архив "КП"

На территории всего полуострова по-прежнему располагается циклон, который и принес столько неприятностей в Керчи. Как сообщила «Комсомолке» начальник регионального гидрометцентра, до конца дня на Симферополь обрушатся сильные дожди.

- Циклон покинет территорию Крыма только завтра утром. А сегодня день и ночь локально будут лить залповые дожди, - отметила синоптик.

Напомним, на востоке полуострова из-за затопления населенных пунктов объявлен режим ЧС. В Керчи до сих пор продолжается эвакуация людей с затопленных объектов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50