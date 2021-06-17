В Керчи из-за ливня вышла из строя станция обеззараживания воды

Для устранения последствий аномального ливня, в Керчь направлена спецтехника, также продолжается эвакуация пострадавших. Фото: "КП" Архив

Из-за сильного ливня, который обрушился на Керчь в ночь на 17 июня, вышла из строя станция обеззараживания воды. Теперь эту процедуру коммунальные службы проводят вручную, сообщили в Мининформе региона.

Станция не работает из-за отсутствия электроэнергии. В ближайшее время доставят генератор, и работа станции возобновится. Несмотря на то, что водопроводная вода соответствует санитарным нормам, гражданам посоветовали пока не пить ее из-под крана, а также не есть продукты, которые могли в нее попасть.

Весь город, кроме микрорайона Аршинцево, обеспечен стабильным водоснабжением. Спецслужбы с 5 утра 17 июня устраняют последствия сильного ливня.

- Есть сложности с работой канализационных насосных станций. Порядка 5 насосов вышли из строя. Откачка воды производится посредством ассенизаторских машин. В течение 2-3 часов специалисты приступят к просушке насосов, – говорится в сообщении.

Напомним, что наиболее серьезные последствия непогоды 17 июня зафиксированы на востоке Крымского полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков.

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