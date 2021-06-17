В Крыму из-за непогоды около 20 тысяч людей остались без питьевой воды

Насосные станции затопило сразу в нескольких районах Керчи. Фото: Скриншот из видео

Из-за подтопления насосных станций после сильных ливней около 20 тысяч жителей восточной части полуострова остались без питьевой воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Насосные станции затопило сразу в нескольких районах Керчи – Ленинском и Кировском. Под отключение попало около 20 тысяч человек, из которых почти 4 тысячи детей.

В пресс-службе филиала «Вода Крыма» сообщили, что работы по восстановлению водоснабжения на полуострове продолжаются весь день. Организован подвоз питьевой воды. Для этого задействовано пять водовозок.

Напомним, утро 17 июня встретило крымчан ливнями и затопленными территориями. Под воду ушел почти весь восточный район полуострова. Там выпало почти две месячные нормы осадков.

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