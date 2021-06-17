В Севастополе введут новые ограничения по коронавирусу

С начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 458 человек. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Севастополе рассказали о новых мерах, которые должны сдержать распространение COVID-19. Во-первых, организованную вакцинацию будут проходить все члены правительства Севастополя, а также других департаментов. Представителей власти с противопоказаниями будут отправлять на удаленку или в отпуск, пишет ForPost.

Инициатором новых ограничений стала главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя (Роспотребнадзор) Наталья Пеньковская. По ее словам, ситуация с COVID-19 в Севастополе хуже, чем в среднем по стране.

Также Оперштаб поддержал ее предложения запретить дискотеки, ночные клубы, детские мероприятия по выходным и детские экскурсии. Кафе могут быть заполнены не более, чем на 50%, а общепит ночью должен работать только на вынос.

Отклонено было только одно предложение – отменить выпускные. Решили, что проводить вручение аттестатов во дворах школ будут отдельно по классам и в разное время.

Кроме того, снова под запретом массовые мероприятия на воздухе, в том числе – площадки «Летнего Севастополя». Тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, призывают воздержаться от путешествий. В детских лагерях появятся обсерваторы.

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