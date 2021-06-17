В Массандровском дворце Крыма проходит выставка коллекций музеев Москвы и Питера

Массандра и Гатчина – две резиденции императора Александра III. Фото: Массандровский дворец / Вконтакте.

В Массандровском дворце Александра III открылась выставка, которую представили ведущие музеи Санкт-Петербурга и Москвы, передает Крымская газета.

Кураторы экспозиций заранее провели мастер-классы для сотрудников Массандровского дворца, которые сейчас ведут экскурсии. Гости музея могут познакомиться с императорским дворцом и полюбоваться коллекцией крымских эфироносов.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» представило выставку «Счастливы быть снова дома. Семья Александра III в Гатчине». На выставке представлены раритеты из коллекции императора: живопись, французские вышивки, великолепные изделия из фарфора и стекла, предметы быта.

Мероприятие проходит в рамках сотрудничества с Крымом. Выставка будет открыта до 25 октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50