Минздрав Крыма отправил дополнительные бригады «скорой помощи» в Керчь

Все медучреждения в регионе находятся в режиме повышенной готовности. Фото: Минздрав Крыма.

Из-за того, что логистика на дорогах в Керчи нарушена, маршрутизация некоторых пациентов была изменена. В связи с этим в регион направили несколько дополнительных бригад скорой медицинской помощи, сообщил руководитель крымского Минздрава Александр Остапенко.

Вынужденное изменение размещения пациентов в Керчи находится под контролем министерства здравоохранения Республики Крым. Всех распределяют между Ленинской центральной районной больницей и Керченской городской больницей №3, некоторых отправляют в Феодосию.

Ранее сообщалось, что в Керчи МЧС помогает каретам скорой помощи добираться до пациентов. Логистика в городе нарушена из-за аномального ливня.

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