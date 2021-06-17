В МЧС готовятся к следующему выпадению осадков в Крыму

В восточных регионах Крыма введен режим ЧС после прошедшего ночью ливня. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

В Крыму спасатели МЧС готовятся к следующему выпадению осадков в регионе, сообщил начальник главного управления МЧС по РК Аркадий Ожигин.

Синоптики прогнозируют продолжение опасных погодных явлений в пятницу, 18 июня. Напомним, что после сильного ливня на востоке Крыма затопило почти 300 придомовых территорий, а именно в Керчи и селах Ленинского района.

Сейчас с участков откачивают воду, а пострадавших эвакуируют в пункты временного размещения. В Крыму открыли пять таких точек: в Приозерном – на базе детского сада на 70 человек, в Новоотрадном – гостиница «Дионис» на 30 человек. В Керчи пункты находятся в гостинице «Меридиан» на 140 человек, школе искусств имени Сердюка на 800 человек. Резервный пункт находится в центре имени Богатикова, он рассчитан на 500 человек.

Ранее сообщалось, что на востоке Крыма объявлен режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов. В Керчи продолжается эвакуация людей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50