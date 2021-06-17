Прокуратура Крыма начала проверку работы чиновников в Керчи

В Керчи 17 июня часть города затопило из-за большого количества осадков, в связи с чем ввели ЧС. Фото: пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура Крыма начала проверку по факту масштабного подтопления в городе Керчи, сообщили в прокуратуре РК.

Это нужно для оценки ответственности, с которой власти города подошли к вопросу ликвидации последствий ЧС. Один из наиболее важных аспектов – соблюдение социальных прав граждан, пострадавших в результате затопления.

Ранее сообщалось, что керчане, пострадавшие от потопа, получат материальную помощь. Средства будут выделены из резервного фонда Крыма и федерального бюджета.

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