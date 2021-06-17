Для пострадавших керчан запущен чат-бот в Telegram-канале

На востоке Крыма введен режим ЧС из-за аномального ливня. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Центр управления регионом РК запустил онлайн помощника в Telegram-канале для жителей подтопленных районов Восточного Крыма, где в ночь на 17 июня выпало рекордное количество осадков.

Информационный чат-бот «Инфопомощь ЧС Керчь» поможет быстро сориентироваться в сложной ситуации. В нем есть телефоны экстренных служб, места размещения автоцистерн с питьевой водой и адреса пунктов временного пребывания пострадавших от наводнения.

Благодаря онлайн помощнику жители Восточного Крыма смогут оперативно получить полезную информацию. Его разделы будут корректироваться и обновляться в зависимости от изменения обстановки и по мере поступления новых вопросов и сообщений.

Ранее сообщалось, что в Керчь направлены сотрудники ОМОН Росгвардии для помощи пострадавшим. В спасательной операции участвуют водолазы на катерах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50