В Крыму 18 июня есть угроза схода селей

Последствия непогоды в Крыму сейчас устраняют спасатели. Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

В Крыму из-за сильных дождей в регионе возможны сходы селей, сообщили синоптики местного гидрометцентра.

В пятницу, 18 июня, уровень некоторых рек Крыма может подняться до 0,5-1,5 метров.

- В связи с этим в селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей, – говорится в сообщении.

Напомним, что восточных регионах Крыма введен режим ЧС после прошедшего в ночь на 17 июня ливня. Несколько муниципалитетов оказались подтоплены.

Ранее сообщалось, что в МЧС готовятся к следующему выпадению осадков в Крыму. Сильные ливни ожидаются 18 июня.

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