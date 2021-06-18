Судоходство по Керченскому проливу частично возобновилось со стороны Черного моря

В Керченском проливе судоходство восстановлено только частично. Фото: Анна КИРИЕНКО

Судоходство по Керченскому проливу, где действует штормовое предупреждение из-за непогоды, частично возобновилось со стороны Черного моря, а со стороны Азовского моря движение судов по-прежнему затруднено, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 17 июня на Крым и Краснодарский край обрушилась непогода. В связи с этим караваны судов сформированные для прохода по Керченскому проливу, дожидаются снижения скорости ветра.

- Индивидуально капитаны судов под флагом России, которые допущены к самостоятельному прохождению пролива, делают это. С севера нет ни индивидуального, ни караванного судоходства, (лоцманы) ожидают, чтобы стихли ветер и зыбь на море, - отмечают в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении режима ЧС в республике. На полуострове установили региональный уровень реагирования.

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