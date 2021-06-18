В ближайшие часы в Симферополе усилится дождь

В Симферополе ожидается очень сильный дождь Фото: Архив "КП"

В ближайшие часы в Симферополе должен усилиться дождь, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

- По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 18 июня в Симферополе ожидается очень сильный дождь (более 30 мм), - добавили в ведомстве.

Напомним, как сообщили КП-Крым в региональном гидрометцентре, такую сложную погоду в Крыму обусловил циклон, который постепенно покидает территорию Крыма. Самые интенсивные осадки в Крыму уже прошли. В Ялте за ночь выпала месячная норма осадков.

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