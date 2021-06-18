Сергей Аксенов рассказал, как устраняют последствия затопления в Керчи и Ялте

В Ялте в 8.00 утра затопило пешеходные переходы между улицами Московской и Киевской. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как продвигается работа по устранению последствий ливня, который обрушился на восточную часть Крыма в ночь на 17 июня.

За ночь в Ялте выпала месячная норма осадков. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

После того, как воду откачают насосами, начнут уборку города от намытой грязи. Сейчас идут работы по жизнеобеспечению населения, пострадавшего от непогоды.

- Перед нами стоит задача как можно быстрее ликвидировать последствия подтопления в городе, - сообщил Аксенов.

Воду откачивают с затопленных участков насосами. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Кроме того, в Ялте на затопленных участках работают сотрудники МЧС. В регионе контролирует ситуацию заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Сергей Аксенов подписал указ о введении в РК режима ЧС. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Ранее сообщалось, что под Ялтой сошел сель: жителей подтопленных домов эвакуируют. На ЮБК продолжает лить дождь.

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