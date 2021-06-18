Сергей Аксенов рассказал, как устраняют последствия затопления в Керчи и Ялте

В Ялте в 8.00 утра затопило пешеходные переходы между улицами Московской и Киевской. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как продвигается работа по устранению последствий ливня, который обрушился на восточную часть Крыма в ночь на 17 июня.
За ночь в Ялте выпала месячная норма осадков. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.
После того, как воду откачают насосами, начнут уборку города от намытой грязи. Сейчас идут работы по жизнеобеспечению населения, пострадавшего от непогоды.
- Перед нами стоит задача как можно быстрее ликвидировать последствия подтопления в городе, - сообщил Аксенов.
Воду откачивают с затопленных участков насосами. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.
Кроме того, в Ялте на затопленных участках работают сотрудники МЧС. В регионе контролирует ситуацию заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.
Сергей Аксенов подписал указ о введении в РК режима ЧС. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.
Ранее сообщалось, что под Ялтой сошел сель: жителей подтопленных домов эвакуируют. На ЮБК продолжает лить дождь.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50