Аэропорт «Симферополь» обслужил с начала 2021 года 2 миллиона человек

На данный момент география полетов в Крым расширена до рекордного количества направлений – 63. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь.

Международный аэропорт Симферополь встретил двухмиллионного туриста, передает КИА.

С начала 2021 года воздушная гавань крымской столицы обслужила два миллиона человек. За прошлые годы такой огромный поток авиапассажиров фиксировался не ранее, чем в начале июля. Юбилейный пассажир прибыл в Крым из Омска с семьей на отдых. Женщина получила в подарок от авиакомпании сертификат на бесплатный перелет в любом направлении по России и обслуживание в VIP-зале аэропорта, а также сувениры.

В 2021 году симферопольский аэропорт ожидает рекордного пассажиропотока. Сейчас трафик за сутки превышает 35 тысяч человек, а количество рейсов – 200 на прилет и вылет. В прошлом году такие показатели были достигнуты только к концу лета.

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