В Ялте 18 июня массово отключат воду

Графики подачи воды скоро появятся в общественном доступе. Фото: Архив "КП"

В Ялте из-за сильных ливней и схождения селевых потоков временно приостановлено водоснабжение региона, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Скоро в открытом доступе появятся графики подачи воды, с которым смогут ознакомится все горожане.

- Прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону, – обратилась Павленко к ялтинцам.

Напомним, что в ночь на 18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков. Больше всего затопило район горы Ай-Петри. Дождливая погода сохранится на полуострове до конца дня.

Ранее сообщалось, что под Ялтой сошел сель: жителей подтопленных домов эвакуируют. На ЮБК продолжает лить дождь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50