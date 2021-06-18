В Ялте 18 июня массово отключат воду

Графики подачи воды скоро появятся в общественном доступе.
Фото: Архив "КП"
В Ялте из-за сильных ливней и схождения селевых потоков временно приостановлено водоснабжение региона, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
Скоро в открытом доступе появятся графики подачи воды, с которым смогут ознакомится все горожане.
- Прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону, – обратилась Павленко к ялтинцам.
Напомним, что в ночь на 18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков. Больше всего затопило район горы Ай-Петри. Дождливая погода сохранится на полуострове до конца дня.
Ранее сообщалось, что под Ялтой сошел сель: жителей подтопленных домов эвакуируют. На ЮБК продолжает лить дождь.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50