Для пострадавших жителей Ялты запущен чат-бот в Telegram-канале

Благодаря онлайн помощнику жители Ялты смогут оперативно получить полезную информацию. Фото: Дмитрий Тимошенко

Центр управления регионом РК запустил информационный чат-бот для жителей Ялты, которые пострадали в результате затопления города во время ливней.

За одну ночь его просмотрели более 7 тысяч человек. Главная задача – помочь людям в сложной ситуации, оперативно предоставить важную информацию.

В нем есть телефоны экстренных служб и официальных аккаунтов властей в соцсетях, адреса пунктов временного пребывания пострадавших от наводнения и памятки поведения при угрозе селей и наводнении. Кроме того, в нем есть актуальная информация о работе общественного транспорта. Ситуация в Ялте нестабильна, поэтому все справочные данные с учетом запросов жителей и гостей южной столицы Крыма будут регулярно обновляться.

Ранее сообщалось, что для пострадавших керчан запущен чат-бот в Telegram-канале. В нем есть номера экстренных служб и другая полезная информация.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50