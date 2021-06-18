В Ялте мощный поток дождевой воды повредил газопровод

В Ялте объявлен режим ЧС из-за затопления центральных улиц. Фото: администрация Ялты.

Потоки дождевой воды подмыли опоры системы газоснабжения среднего давления в Ялте, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Инцидент произошел на одной из улиц города. В результате без газа остались 60 абонентов.

Напомним, что в Ялте 18 июня объявлен режим ЧС из-за затопления центральных улиц. Пострадавших эвакуируют и оказывают первую медицинскую помощь. Также в городе временно отключили водоснабжение. Кроме того, сейчас въезд в город перекрыт.

Ранее сообщалось, что для пострадавших жителей Ялты запущен чат-бот в Telegram-канале. Он поможет сориентироваться в сложной ситуации.

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