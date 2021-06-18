Ливни пополнили Загорское водохранилище в Крыму

В связи с подтоплением Ялты из-за обильных дождей 18 июня, на месте работают сотрудники МЧС. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Обильные осадки пополнили Загорское водохранилище в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

За одни сутки его объем увеличился на миллион кубометров воды. От этого бассейна снабжается ялтинский регион. Теперь ежедневно его притоки будут увеличиваться.

- У нас Ялту подтапливает... Мы за несколько дней получили большой объем воды в водохранилища. Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды. Хотя Алуштинское водохранилище только 68 тысяч кубометров получило, – сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что на въезде в Ялту образовалась большая пробка. На транспортной ситуации негативно отразилось наводнение в Крыму 18 июня 2021 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50