Колл-центры в Крыму начнут принимать заявки пострадавших от затопления граждан

Важно не приводить в порядок пострадавшее имущество до приезда специальной комиссии, чтобы заактировать его. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

С 18-го июня по 25-е июня (включительно) с 19.00 колл-центры в населенных пунктах Крыма начинают принимать звонки (заявки) граждан, которые пострадали от подтопления. Также на линию смогут обратиться те, чье имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации в зонах подтопления.

Для поддержки граждан предусмотрена материальная помощь: 10 000 рублей – единовременная выплата, 50 000 рублей – при частичной утрате имущества, 100 000 рублей – при полной утрате имущества.

Телефоны для приема заявок в годе Керчь: +79789091135 или 6-02-19 (круглосуточно) ЕДДС

Для оперативного получения пособия необходимо обращаться в Департамент труда и соцзащиты по номеру +79785543046 или +79785543116.

Жители Феодосии могут обращаться по номеру 3-09-00, +7 978 7912257, ялтинцам необходимо звонить по телефонам 23-93-83,+7 978 9014112, для пострадавших жителей села Кировское телефон для заявок 4-13-73 или +7 978 2565300, пострадавшим в Ленинском районе нужно обращаться по номерам 4-02-42 и +7 9787001229.

Всем рекомендуется оставаться дома и не выходить в течение дня, дожидаясь комиссию. Чтобы заактировать имущество, жители не должны его трогать и самостоятельно приводить в порядок до приезда рабочей группы.

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