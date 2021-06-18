Гостей и жителей Крыма просят воздержаться от походов в горы и морских прогулок

Из-за неблагоприятных погодных условия лучше воздержаться от дальних туристических походов. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Тем, кто приехал в Крым отдыхать, а также жителей региона советуют отказаться от походов в горы и леса из-за последствий сильного ливня, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства курортов республики в пятницу.

Также стоит по возможности, оставаться в объектах размещения до установления хорошей погоды. Кроме того, рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте, а экскурсионным компаниям – перенести программы до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что ливни пополнили Загорское водохранилище в Крыму. За сутки оно увеличилось в объеме на один миллион кубометров.

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