В Крыму из-за сильного ливня из берегов вышла река Ангара

Река Ангара соединяется с Салгиром и питает Симферопольское водохранилище. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму река Ангара, которая питает Смферопольское водохранилище, вышла из берегов. Причина – сильные ливни, которые обрушились на регион. Сейчас дождь на Ангарском перевале не отступает.

Напомним, что синоптики 18 июня, как и накануне, прогнозировали на Крымском полуострове штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за последствий непогоды 18 июня есть угроза схода селей.

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