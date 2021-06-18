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Происшествия18 июня 2021 17:50

В Крыму из-за сильного ливня из берегов вышла река Ангара

Непогода продолжает хозяйничать в регионе
Елизавета КВАЧКОВА
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Река Ангара соединяется с Салгиром и питает Симферопольское водохранилище.

Река Ангара соединяется с Салгиром и питает Симферопольское водохранилище.

Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму река Ангара, которая питает Смферопольское водохранилище, вышла из берегов. Причина – сильные ливни, которые обрушились на регион. Сейчас дождь на Ангарском перевале не отступает.

Напомним, что синоптики 18 июня, как и накануне, прогнозировали на Крымском полуострове штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за последствий непогоды 18 июня есть угроза схода селей.

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