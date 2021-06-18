В детских садах и школах Ялты находится больше 400 детей

Фото: Архив "КП"

В детских садах и школах Ялты продолжают находиться больше 400 детей. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Мы их кормим, они находятся в тепле, угрозы их жизни и здоровью нет, - заявила глава города.

Ранее Янина Павленко заявляла, что власти города будут доставлять детей по домам из школ и дошкольных учреждений с помощью военной техники.

Ситуация в городе стабилизируется, уточнила мэр города, и детей доставят домой на безопасных военных машинах.

Напомним, в Ялте 18 июня из-за сильных ливней был введен режим ЧС.

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