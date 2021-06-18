Для разбора завалов в Керчи Министерство обороны выделит 200 военных

Крымские власти поднимут вопрос разработки нормативно-правовой базы, согласно которой будут осуществляться выплаты пострадавшим жителям региона. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

В пострадавшую от затопления Керчь отправят 200 военнослужащих, которые будут устранять завалы и убирать дворы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас все профильные ведомства (МЧС, Минобороны, МВД, Росгвардия и другие) выделили сотрудников из личного состава, которые помогают ликвидировать последствия разрушительной непогоды.

- Уже с завтрашнего дня Министерство обороны России выделит 200 человек в город Керчь на разбор завалов, помощь в транспортировке и разборке мебели, уборке дворов и так далее, – сообщил Аксенов.

Напомним, что накануне, 17 июня, в результате аномальных дождей на востоке Крыма, бала затоплена Керчь и несколько других районов полуострова. В связи с этим в регионе был объявлен режим ЧС. Крымские власти планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить средства из бюджета РФ на компенсацию пострадавшим от стихии керчанам.

Ранее сообщалось, как устраняют последствия затопления в Керчи и Ялте. Главная задача – быстро ликвидировать последствия ЧС.

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