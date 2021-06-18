Что заставляет крымчан делать прививки против COVID-19

Остановить распространение новой коронавирусной инфекции может только самоорганизованность. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Сегодня новый вирус COVID-19 продолжает неконтролируемо распространяться по планете. Единственное, что может его сдержать – ответственный подход к ситуации самих людей.

СМИ провели опрос среди крымчан, чтобы выяснить, что заставило их сделать прививку и как они себя после нее чувствуют, передает Крымская газета.

По словам пенсионерки Людмилы Павловна, вакцинация – единственный выход, чтобы защитить свое здоровье. В любом случае, это дает гарантию, что болезнь будет протекать легче.

- Один врач, прививавшийся в первых рядах, сказал, что коронавирус непредсказуем и у него нет желания быть участником этой лотереи. Я с ним согласна, – цитирует издание женщину.

Она добавила, что после первой прививки почти ничего не почувствовала – ни озноба, ни дискомфорта. А после второй поднялась температура, которая продержалась сутки, но потом состояние нормализовалось.

Другой реципиент, которая работает индивидуальным предпринимателем, рассказала, что прошла вакцинацию, после того, как ее отец переболел коронавирусом в тяжелой форме. Мужчина долго восстанавливался, и большая часть легких у него оказалась повреждена.

- После прививки температуры у меня не было, впрочем, как и у мужа. Единственное, не очень хорошо себя чувствовали на третий день. Был легкий насморк, – передает СМИ слова девушки.

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