Погода в Крыму на 19 июня: дожди и тепло до +28

Вода в Черном море прогрелась до +17…21°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 июня на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, никто не отменял и осадки, но станет чуть теплее.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем до 27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Днем будет дуть северный ветер, скоростью до 10 м/с. Столбик термометра поднимется до + днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность, хозяйничает северо-восточный до 10 м/с., дождь, гроза, тепло до 26°.
Вода в Черном море прогрелась до +17…21°
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