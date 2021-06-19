Погода в Крыму на 19 июня: дожди и тепло до +28

Вода в Черном море прогрелась до +17…21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 июня на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, никто не отменял и осадки, но станет чуть теплее.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем до 27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Днем будет дуть северный ветер, скоростью до 10 м/с. Столбик термометра поднимется до + днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, хозяйничает северо-восточный до 10 м/с., дождь, гроза, тепло до 26°.

Вода в Черном море прогрелась до +17…21°

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