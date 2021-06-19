Коронавирус в Крыму: Плюс 166 заболевший

В регионе идет вакцинация от ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

За минувшие сутки в республике зафиксировали 166 новых случаев COVID-19.

- Из общего количества заболевших 117 выявлены при обращении за медицинской помощью, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

45 заболевших опасной хворью нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а 4 случая привезли из-за границы.

За истекшие 24 часа специалисты проверили на ковид 4548 мужчин и женщин, медики выписали из больниц 117 выздоровевших. За время время пандемии врачи вылечили 42 205 ковидных больных.

Нужно отметить, что на полуострове стало больше людей болеть ковидом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50