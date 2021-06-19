Крымское МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях до середины воскресенья

Дожди не спешат покидать полуостров. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым предупредило жителей и гостей полуострова о том, что еще рано расслабляться.

- До конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/c., - сообщил в ведомстве, делая ссылку на данные Крымского гидрометцентра.

Говоря коротким слогом – ведомство продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья. Аномальные ливни принесли полуострову немало бед, особенно от разгула природной стихии пострадала Керчь и Ялта.

К сожалению не обошлось без пострадавших и жертв. В настоящее время населенные пункты приводят в порядок, пытаясь ликвидировать последствия подтопления.

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