В Крыму возле аэропорта Симферополь поменяли схему движения

Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым/VK

С 19 июня на развязке, что возле международного аэропорта Симферополь, изменилась схема движения.

Служба автомобильных дорог Республики Крым разместила в соцсети информацию о новшествах.

- С 19 июня изменена схема движения автомобильного транспорта в районе поселка городского типа Комсомольское, - сообщили в ведомстве.

Дорожники объяснили, что теперь открыты съезды с Евпаторийского шоссе на трассу «Таврида». И водители могут выезжать на трассу «Таврида» для движения в сторону Керчи и Севастополя.

Но в тоже время нельзя забывать, что съезды с трассы «Таврида» на Евпаторийское шоссе пока остаются закрытыми.

Поэтому водителям очень важно акцентировать свое внимание на дорожных знаках и других техсредствах, установленных на этом участке.

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