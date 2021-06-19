В Евпатории пляжи забиты туристами на фоне подтопления Ялты и Керчи

В Евпатории много отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма потихоньку приходит в себя после вчерашнего апокалипсиса: улицы Ялты очищают от грязи, не в лучшем состоянии и прибрежная зона. Ликвидируют последствия и в многострадальной Керчи.

Евпатория на фоне подтопления Ялты и Керчи выглядит этаким райским островком, который сполна оценили туристы.

На городских пляжах очень много отдыхающих, которые не только нежатся на песке, но и плавают в Черном море, благо, что вода прогрелась до +20°.

Людей можно понять, ведь в Ялте и Керчи власти настойчиво рекомендуют не купаться в море до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По официальным данным в жемчужине Крыма из 86 пляжей приведено в порядок 40.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50