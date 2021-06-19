Гидрометцентр предупреждает о новых ливнях в Крыму

Ливни накроют Крым в ночь на воскресенье Фото: Архив "КП"

Крымский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий. На полуострове действует штормовое предупреждение.

- Вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

В этой связи спасатели напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Есть угроза жизни и здоровью граждан из-за падения рекламных щитов, деревьев, обрыва линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Выход в море и горную местность опасен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50