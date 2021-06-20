Погода в Крыму на 20 июня: осадки и тепло до +28

Восток полуострова природная стихия обошла стороной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 июня на Крымском полуострове синоптики обещают в первой половине дня местами сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 м/с.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, хозяйничает восточный ветер до 10 м/с., дождь, гроза, столбик термометра поднимется до 22…26°.

Вода в Черном море прогрелась до +16…20°

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50