Керчь планируют очистить от последствий стихии за две недели

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В Керчи планируют за две недели ликвидировать последствия стихии, которая случилась 17-18 июня.

- Планируем за неделю город очистить от последствий стихии. Еще одна неделя у нас будет, где мы будем дорабатывать по общественным зонам, - сообщил журналистам глава администрации города Сергей Бороздин.

По его словам, последствия потопа помогают ликвидировать около тысячи человек и 65 единиц техники.

- На сегодня откачана вода из 23 подвалов, ведется дезобработка. Участвуют в ликвидации последствий МЧС, ОМОН, Росгвардия, представители Минобороны и сотрудники администрации. Также сюда прибыли силы всех ресурсоснабжающих государственных предприятий. Работают креченские филиалы, они усилены филиалами других городов, - добавил Сергей Бороздин.

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