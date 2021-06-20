В Ялте с 14.00 планируют возобновить подачу воды

Город продолжают расчищать от последствий стихии Фото: Александра Тимощенко

Водоснабжение в Ялте будет восстановлено с 14.00. Как сообщила журналистам глава администрации города Янина Павленко, пуск воды по всему городу был дан еще вчера, но оказалось, что трубы забиты на 90%.

- Сегодня оперативным штабом было принято решение переходить на дополнительные альтернативные источники. Сегодня с 14.00 будет восстановлено централизованное водоснабжение по всей территории Большой Ялты. Это главная новость, – сообщила Павленко.

Руководитель госпредприятия «Водоканал Южного берега Крыма» Алексей Григорьев уточнил, что из-за непогоды практически все источники подачи воды вышли из строя.

- Водозаборы были занесены селями, поэтому получить нужное количество воды для водоснабжения Большой Ялты временно было невозможным. Восстановлено на сегодняшний день несколько альтернативных источников, которые дают возможность снабжать муниципалитет водой в нужном объеме, - уточнил Алексей Григорьев.

По его словам, графики подачи воды вводиться не будут.

Напомним, что в Ялте было отключено централизованное водоснабжение из-за ливня, который прошел в городе 18 июня. Машины буквально плыли по улицам, дороги превратились в реки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50